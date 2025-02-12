Чому Фіцо хоче заборонити одну з опозиційних партій Словачини і які це може мати наслідки

Словацький прем’єр Роберт Фіцо знайшов нового ворога – тепер внутрішнього. Ворогом була оголошена партія "Демократи" – саме її звинувачують в організації торішнього замаху на Фіцо, і через те нинішній уряд планує добиватися скасування її реєстрації.

Серед звинувачень в бік партії, яка наразі є найбільш активною серед політичних сил у нинішніх антивладних протестах, є й "український слід".

Про те, які наслідки може мати скандал навколо можливої заборони партії, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Помста Фіцо для друзів України: як словацька влада готується заборонити опозиційну партію. Далі – стислий її виклад.

Про можливість заборони партії "Демократи" заявив віцеспікер Тібор Гашпар – один із найближчих до Фіцо політиків, якого часто називають ймовірним "спадкоємцем" нинішнього прем’єра.

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"Демократи – це ті, хто сприяв замаху на Роберта Фіцо, я внутрішньо переконаний у цьому, і я думаю, що будуть докази цього", – заявив він в ефірі телеканалу Markíza.

Варто уточнити – від Тібора Гашпара заяви про докази мають особливе значення, адже його син Павол Гашпар наразі очолює словацьку спецслужбу SIS.

До цієї заяви у партії "Демократи" поставились більш ніж серйозно.

Лідер цієї політсили Ярослав Надь стверджує, що йому відомо про плани влади заборонити їх – за його словами, відповідне подання до парламенту вже готує генпрокурор Марош Жилінка.

"Демократи" – це зовсім молода політична сила, утворена у 2023 році. Засновниками партії стали тодішній прем’єр-міністр Едуард Гегер та низка міністрів його уряду. Нагадаємо, саме Гегер узгодив військову допомогу Києву.

Після провалу на парламентських виборах 2023 року Гегер поступився посадою лідера партії Ярославу Надю – ексміністру оборони в його уряді.

Після приходу Роберта Фіцо до влади Надя звинуватили в різних порушеннях, вчинених на посаді міністра оборони, проте нещодавно – було дано хід і у справі про передачу Україні винищувачів.

Своєю чергою "Демократи" зараз активно виступають проти Фіцо. Не тільки беруть участь у нинішніх антиурядових громадських протестах у країні, а й проводять збір підписів про референдум про дострокове припинення роботи нинішнього парламенту.

Так чому саме цю опозиційну партію звинувачують в організації замаху на Фіцо?

Відомо тільки про те, що нападник Юрай Цинтула в якості позапартійного активіста брав участь у кількох заходах цієї партії.

"Ніяких доказів причетності партії до замаху на Фіцо наразі не представлено. А без них звинувачення виглядає занадто притягнутим. Тому такі гучні звинувачення можуть бути потрібні Фіцо в якості інформаційного шуму, щоб відвернути увагу від проблем коаліції. Але якщо ці погризи будуть реалізовані – це означатиме масштабний наступ на опозицію",– прогнозує аналітик Словацької асоціації зовнішньої політики (SFPA) Александр Дулеба.

З огляду на ймовірність проведення дострокових парламентських виборів через крихкість коаліції (коаліція формально нараховує 77 мандатів при мінімальній кількості 76), розправа з партією, яка асоціюється із підтримкою України, має мобілізувати електорат Роберта Фіцо.

А одночасно – дасть можливість звинувачувати і нинішні антивладні протести, і громадські організації, що за ними стоять, і інші опозиційні сили – мовляв, всі вони співпрацювали із "Демократами", а відповідно – також несуть свою частку відповідальності за замах на прем’єра і за нинішню поляризацію суспільства.

Зокрема, такі звинувачення повністю відповідають заявам Фіцо про те, що нинішні протести ніби то ініційовані зовні (в тому числі – з України), і за ними стоїть підготовка силового захоплення влади.

Проте така стратегія є досить небезпечною для самого Фіцо – заборона опозиційної партії може викликати гостру реакцію Брюсселя, а разом із тим – погрози без їх реалізації лише працюватимуть на рейтинг "Демократів".

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Помста Фіцо для друзів України: як словацька влада готується заборонити опозиційну партію.