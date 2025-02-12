Почему Фицо хочет запретить одну из оппозиционных партий и какие это может иметь последствия

Словацкий премьер Роберт Фицо нашел нового врага – теперь внутреннего. Врагом была объявлена партия "Демократы" – именно ее обвиняют в организации прошлогоднего покушения на Фицо, и из-за этого нынешнее правительство планирует добиваться отмены ее регистрации.

Среди обвинений в сторону партии, которая сейчас является наиболее активной среди политических сил в нынешних антиправительственных протестах, есть и "украинский след".

О том, какие последствия может иметь скандал вокруг возможного запрета партии, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Месть Фицо для друзей Украины: как словацкие власти готовятся запретить оппозиционную партию. Далее – краткое ее изложение.

О возможности запрета партии "Демократы" заявил вице-спикер Тибор Гашпар – один из ближайших к Фицо политиков, которого часто называют вероятным "наследником" нынешнего премьера.

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"Демократы – это те, кто способствовал покушению на Роберта Фицо, я внутренне убежден в этом, и я думаю, что будут доказательства этого", – заявил он в эфире телеканала Markíza.

Стоит уточнить – от Тибора Гашпара заявления о доказательствах имеют особое значение, ведь его сын Павол Гашпар сейчас возглавляет словацкую спецслужбу SIS.

К этому заявлению в партии "Демократы" отнеслись более чем серьезно.

Лидер этой политсилы Ярослав Надь утверждает, что ему известно о планах властей запретить их – по его словам, соответствующее представление в парламент уже готовит генпрокурор Марош Жилинка.

"Демократы" – это совсем молодая политическая сила, образованная в 2023 году. Учредителями партии стали тогдашний премьер-министр Эдуард Гегер и ряд министров его правительства. Напомним, именно Гегер согласовал военную помощь Киеву.

После провала на парламентских выборах 2023 года Гегер уступил должность лидера партии Ярославу Надю – экс-министру обороны в его правительстве.

После прихода Роберта Фицо к власти Надя обвинили в различных нарушениях, совершенных на посту министра обороны, однако недавно – был дан ход и по делу о передаче Украине истребителей.

В свою очередь "Демократы" сейчас активно выступают против Фицо. Не только участвуют в нынешних антиправительственных общественных протестах в стране, но и проводят сбор подписей о референдуме о досрочном прекращении работы нынешнего парламента.

Так почему именно эту оппозиционную партию обвиняют в организации покушения на Фицо?

Известно только о том, что нападавший Юрай Цинтула в качестве внепартийного активиста участвовал в нескольких мероприятиях этой партии.

"Никаких доказательств причастности партии к покушению на Фицо пока не представлено. А без них обвинение выглядит слишком натянутым. Поэтому такие громкие обвинения могут быть нужны Фицо в качестве информационного шума, чтобы отвлечь внимание от проблем коалиции. Но если эти погрызы будут реализованы – это будет означать масштабное наступление на оппозицию", – прогнозирует аналитик Словацкой ассоциации внешней политики (SFPA) Александр Дулеба.

Учитывая вероятность проведения досрочных парламентских выборов из-за хрупкости коалиции (коалиция формально насчитывает 77 мандатов при минимальном количестве 76), расправа с партией, которая ассоциируется с поддержкой Украины, должна мобилизовать электорат Роберта Фицо.

А одновременно – даст возможность обвинять и нынешние антиправительственные протесты, и общественные организации, которые за ними стоят, и другие оппозиционные силы – мол, все они сотрудничали с "Демократами", а соответственно – также несут свою долю ответственности за покушение на премьера и за нынешнюю поляризацию общества.

В частности, такие обвинения полностью соответствуют заявлениям Фицо о том, что нынешние протесты якобы инициированы извне (в том числе – из Украины), и за ними стоит подготовка силового захвата власти.

Однако такая стратегия является достаточно опасной для самого Фицо – запрет оппозиционной партии может вызвать острую реакцию Брюсселя, а вместе с тем – угрозы без их реализации будут только работать на рейтинг "Демократов".

Подробнее – в материале Юрия Панченко Месть Фицо для друзей Украины: как словацкие власти готовятся запретить оппозиционную партию.