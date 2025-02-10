ЗМІ: влада Словаччини хоче скасувати реєстрацію опозиційної партії

У Словаччині партія влади нібито хоче розпустити опозиційну партію "Демократи", звинувачуючи її лідера Ярослава Надя у начебто відповідальності за замах на прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.

Віцеспікер Національної ради від партії влади SMER-SD Тібор Гашпар закликав до розпуску партії "Демократи" під час дебатів з головою іншої опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхалом Шимечкою на телеканалі Markíza.

Він звинуватив Шимечку в тому, що той не виключає післявиборчої співпраці з Ярославом Надем і його партією "Демократи". "Форма політики, яку проводять демократи, повинна призвести до ліквідації цієї політичної партії", – сказав Гашпар.

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Він не уточнив, чому вважає, що позапарламентська партія "Демократи", яка має підтримку виборців трохи нижчу від виборчого порогу, повинна бути ліквідована. Але Гашпар натякнув на це в одному реченні, яке передувало його заклику до розпуску політичної сили.

"Саме демократи сприяли тому, що стався замах на Роберта Фіцо, я в цьому внутрішньо переконаний і думаю, що будуть докази цього", – сказав він в неділю.

Лідер демократів Ярослав Надь вважає заяву Гашпара абсурдною, але не здивований. Інформація про те, що коаліція намагається пов'язати його партію з замахом, вже дійшла до нього через поліцію і Службу безпеки та інформації. "Цього разу пан Гашпар не витримав і заявив про це публічно", – сказав Надь виданню.

Розпуск партії у Словаччині є досить складним процесом, і в історії країни це відбувалося лише один раз. У 2006 році Верховний суд постановив розпустити ультраправу партію Мар'яна Котлеби. На думку суду, її діяльність суперечила конституційним і правовим принципам.

Клопотання про розпуск демократів мав би подати безпосередньо генеральний прокурор Марош Жилінка.

Керівна коаліція звинувачує Надя не лише через замах на Роберта Фіцо, а й нібито він скоїв державну зраду, передавши Україні старі винищувачі МіГ-29 у 2023 році.

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