Помста Фіцо для друзів України: як словацька влада готується заборонити опозиційну партію

Словацький прем’єр Роберт Фіцо знайшов нового ворога – тепер внутрішнього. Ворогом була оголошена партія "Демократи" – саме її звинувачують в організації торішнього замаху на Фіцо, і через те нинішній уряд планує добиватися скасування її реєстрації.

Попри те, що ця партія не представлена у парламенті, вона наразі є найбільш активною серед політичних сил у нинішніх антивладних протестах.

Серед звинувачень в бік цієї партії є й "український слід" – нинішній голова цієї політсили Ярослав Надь був міністром оборони в попередніх урядах і саме він був лобістом передачі Україні системи ППО С-300 та винищувачів МіГ-29. І тепер проти Надя відкрито кримінальну справу за цю допомогу Україні.

А головне – причетність партії до замаху на Фіцо виглядає дуже сумнівною. А тому погрози заборонити опозиційну політсилу можуть бути початком масштабного наступу на словацьку опозицію.

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Попередження про заборону

"Цей гнів, ця лють, ця ненависть – це результат ваших сьогоднішніх дій… Дій прогресистів, всієї опозиції, ліберальних ЗМІ", – таку заяву минулого року – відразу після замаху на прем’єра Роберта Фіцо виголосив у парламенті заступник голови Smer-SD Любош Блаха.

Тоді ці слова здавалися просто емоційною реакцією на замах. Проте, як виявилося, у Фіцо вирішили повернутися до цього замаху.

Про можливість заборони партії "Демократи" заявив віцеспікер Тібор Гашпар – один із найближчих до Фіцо політиків, якого часто називають ймовірним "спадкоємцем" нинішнього прем’єра.

Гашпар не вперше робить гучні заяви, зокрема саме він нещодавно припустив можливість виходу Словаччини з Євросоюзу – слова, які суттєво активізували протести у країні.

Цього разу Гашпар зробив не менш скандальну заяву.

"Демократи – це ті, хто сприяв замаху на Роберта Фіцо, я внутрішньо переконаний у цьому, і я думаю, що будуть докази цього", – заявив він в ефірі телеканалу Markíza.

Варто уточнити – від Тібора Гашпара заяви про докази мають особливе значення, адже його син Павол Гашпар наразі очолює словацьку спецслужбу SIS.

Далі Гашпар-старший заявив про можливість заборони опозиційної партії. "Форма політики, яку пропагують "Демократи", повинна призвести до скасування цієї політичної партії", – заявив він.

До цієї заяви у партії "Демократи" поставились більш ніж серйозно.

Лідер цієї політсили Ярослав Надь стверджує, що йому відомо про плани влади заборонити їх – за його словами, відповідне подання до парламенту вже готує генпрокурор Марош Жилінка.

А відповідно, Тібор Гашпар не вперше робить скандальні заяви, тим самим "тестуючи" реакцію суспільства.

Проукраїнські та небезпечні для Фіцо

Хто такі "Демократи" і чому саме їх звинувачують в організації замаху на Фіцо?

Це зовсім молода політична сила, утворена у 2023 році. Засновниками партії стали тодішній прем’єр-міністр Едуард Гегер та низка міністрів його уряду.

Варто нагадати, що Гегер став головою уряду значною мірою випадково – спочатку він був міністром фінансів, а прем’єром – лідер партії OĽaNO (нині – Рух "Словаччина") Ігор Матович.

Втім, Матович постійно генерував конфлікти в коаліції, тож через ультиматум інших партій уряд пішов на зміну прем’єра.

Ця заміна вийшла досить вдалою для України. Саме Гегер був на чолі словацького уряду на початку повномасштабного вторгнення РФ – і саме він узгодив військову допомогу Києву. Нагадаємо, що Словаччина була першою країною, яка надала Україні систему ППО, а також передала всі свої 11 винищувачів МіГ-29.

Постійні конфлікти із Матовичем призвели до створення Гегером окремої партії – проте він зробив це запізно для того, щоб "розкрутити" її на дострокових парламентських виборах 2023 року.

За результатами цих виборів "Демократи" здобули менше за прохідний бар’єр, і Гегер поступився посадою лідера партії Ярославу Надю – ексміністру оборони в його уряді.

Варто зазначити – перебуваючи в опозиції, Роберт Фіцо намагався заблокувати передачу Україні військової техніки, в тому числі – погрожуючи кримінальним переслідуванням причетних до такої передачі.

І якщо, прийшовши до влади, він не ризикнув дати цій справі хід – Надя було звинувачено в інших порушеннях, вчинених на посаді міністра оборони, проте нещодавно – було дано хід і у справі про передачу Україні винищувачів.

Своєю чергою "Демократи" зараз активно виступають проти Фіцо. Зокрема, вона єдина політсила, що бере участь у нинішніх антиурядових громадських протестах у країні. В тих містах, де потужностей активістів недостатньо для організації протестів, цю роботу бере на себе штаб "Демократів".

А на додачу – ""Демократи" зараз проводять збір підписів про референдум про дострокове припинення роботи нинішнього парламенту. І вже зібрали 100 тис. підписів – третину від кількості, необхідної для проведення референдуму.

Друге питання – яке відношення ця партія має до замаху на Фіцо?

Майже ніякого, окрім того, що нападник Юрай Цинтула в якості позапартійного активіста брав участь у кількох заходах цієї партії.

"Ніяких доказів причетності партії до замаху на Фіцо наразі не представлено. А без них звинувачення виглядає занадто притягнутим. Тому такі гучні звинувачення можуть бути потрібні Фіцо в якості інформаційного шуму, щоб відвернути увагу від проблем коаліції. Але якщо ці погризи будуть реалізовані – це означатиме масштабний наступ на опозицію",– прогнозує аналітик Словацької асоціації зовнішньої політики (SFPA) Александр Дулеба.

Курс на перевибори?

Навіщо Роберту Фіцо знадобився новий гучний скандал? І чи може це бути пов’язано із можливими достроковими виборами?

Щонайменше, новий скандал має відвернути увагу суспільства від серйозних проблем всередині керівної коаліції. Після виключення з однієї з коаліційних партій двох депутатів, коаліція формально нараховує 77 мандатів при мінімальній кількості 76.

Ще одна проблема – демарш тепер вже чотирьох депутатів на чолі із Рудольфом Гуляком, які вимагають для себе щонайменше один міністерський портфель.

Тепер пріоритетом для Фіцо є якнайшвидше вирішення конфлікту із "групою Гуляка".

Адже без неї коаліція остаточно втратить більшість. Заради цього анонсоване переформатування уряду – одним із наслідків цього має звільнення одного міністерського портфеля.

Переформатування може відкласти дострокові вибори, проте мало хто з словацьких експертів вірить, що уряд Фіцо допрацює до чергових виборів, які мають відбутися восени 2027 року.

А головне, особливістю нинішнього перебування Фіцо на посаді прем'єра (а це його четверте призначення на цю посаду), полягає в тому, що він вже з першого дня своєї роботи почав готуватися до дострокових виборів.

Розправа з партією, яка асоціюється із підтримкою України, має мобілізувати електорат Фіцо.

А одночасно – дасть можливість звинувачувати і нинішні антивладні протести, і громадські організації, що за ними стоять, і інші опозиційні сили – мовляв, всі вони співпрацювали із "Демократами", а відповідно – також несуть свою частку відповідальності за замах на прем’єра і за нинішню поляризацію суспільства.

Зокрема, такі звинувачення повністю відповідають заявам Фіцо про те, що нинішні протести ніби то ініційовані зовні (в тому числі – з України), і за ними стоїть підготовка силового захоплення влади.

Проте така стратегія є досить небезпечною для самого Фіцо – заборона опозиційної партії може викликати гостру реакцію Брюсселя, а разом із тим – погрози без їх реалізації лише працюватимуть на рейтинг "Демократів".

Зараз їх шанси пройти до парламенту на наступних виборах виглядають набагато вищими, аніж місяць тому.

А відповідно – зростають шанси, що наступні вибори призведуть до зміни влади у Словаччині.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"