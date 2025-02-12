У Білому домі Трамп зустрівся зі звільненим із російського ув'язнення вчителем

Американський президент Дональд Трамп пізно ввечері у вівторок, 11 лютого, прийняв у Білому домі американського вчителя, якого перед тим звільнили з російського увʼязнення, де він був з 2021 року – Марка Фогеля.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Фогель прибув до Білого дому пізно ввечері 11 лютого, загорнутий в американський прапор. Його зустрів Трамп, який сказав, що для нього було "честю зіграти невелику роль" у його звільненні.

"Дякую вам усім, я люблю нашу країну, і я дуже радий повернутися сюди. Хотів би я висловити це краще", – сказав Фогель.

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Фото: CNN

Як відомо, посланник президента США Стівен Віткофф у вівторок, 11 лютого, відвідав Москву, аби забрати Фогеля, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Трамп привітав звільнення американця та висловив сподівання, що цей крок дозволить двом країнам працювати над завершенням війни в Україні.