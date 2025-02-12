В Белом доме Трамп встретился с освобожденным из российского заключения учителем

Американский президент Дональд Трамп поздно вечером во вторник, 11 февраля, принял в Белом доме американского учителя, которого перед тем освободили из российского заключения, где он был с 2021 года – Марка Фогеля.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Фогель прибыл в Белый дом поздно вечером 11 февраля, завернутый в американский флаг. Его встретил Трамп, который сказал, что для него было "честью сыграть небольшую роль" в его освобождении.

"Спасибо вам всем, я люблю нашу страну, и я очень рад вернуться сюда. Хотел бы я выразить это лучше", – сказал Фогель.

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Фото: CNN

Как известно, посланник президента США Стивен Уиткофф во вторник, 11 февраля, посетил Москву, чтобы забрать Фогеля, который провел более трех лет за решеткой по обвинению в хранении наркотиков.

Трамп приветствовал освобождение американца и выразил надежду, что этот шаг позволит двум странам работать над завершением войны в Украине.