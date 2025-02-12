Шольц на пів року продовжив контроль на кордонах Німеччини напередодні виборів

Уряд Німеччини вирішив продовжити контроль на всіх сухопутних кордонах країни ще на шість місяців, щоб напередодні виборів показати, що він бореться з нелегальною міграцією.

Про це повідомив глава німецького уряду Олаф Шольц, пише "Європейська правда".

Чинний контроль на кордонах був дійсний до середини березня. Оголошуючи про рішення напередодні дострокових виборів 23 лютого, канцлер Німеччини сказав, що уряд, як і раніше, налаштований рішуче боротися з нелегальною міграцією.

"Сьогодні ми знову розпорядилися про тимчасовий контроль на всіх кордонах Німеччини на шість місяців і повідомили про це Європейську комісію", – написав Шольц у соцмережі Х (Twitter)

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За його словам, завдяки прикордонному контролю вдається ефективно протидіяти нелегальній міграції. Зокрема, у 47 тисячах випадків було відмовлено у в’їзді в країну, а в період з 2023 до 2024 року було прийнято на третину менше заяв про притулок. Також вдалось арештувати 1900 людей, що перевозили нелегалів.

Німеччина знову запровадила прикордонні перевірки у вересні в рамках більш жорсткої позиції щодо міграції та транскордонної злочинності.

Міграція є головною проблемою для виборців перед виборами 23 лютого, й основні партії перебувають під тиском, щоб показати, що вони можуть вирішити цю проблему на тлі високого рейтингу жорсткої антиміграційної "Альтернативи для Німеччини".

Більше половини німців виступають за відмову приймати мігрантів на кордоні навіть всупереч праву ЄС.

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