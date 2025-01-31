Понад половина жителів Німеччини хотіли б, щоб їх країна завертала мігрантів ще на кордоні, навіть якщо це суперечить праву ЄС.

Такими є результати опитування інституту INSA для Bild, повідомляє "Європейська правда".

52% опитаних сказали, що Німеччина повинна приймати рішення про відмову нелегальним мігрантам на кордоні, навіть якщо це порушує чинне законодавство ЄС. 35% – проти цього.

Опитування також показало, що 69% німців вважають правильним те, що Бундестаг схвалив резолюцію про посилення контролю над міграцією.

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Цю ініціативу вважають правильною навіть 53% виборців Соціал-демократичної партії Німеччини, яка під час голосування не підтримала резолюцію. Більш того, 67% респондентів хотіли б, щоб СДПН також проголосувала за неї.

Водночас 45% опитаних невдоволені тим, що ініціативу вдалося повести завдяки голосам ультраправих. 35% не вбачають в цьому нічого поганого.

В цілому ж опитування показало, що 76% німців не схвалюють поточну міграційну політику, в той час як прийнятною вона є лише для 16% респондентів.

Нагадаємо, у середу, 29 січня, Бундестаг з незначною перевагою підтримав запропонований консерваторами з ХДС/ХСС план щодо посилення контролю над міграцією.

Голосування стало переломним, оскільки ініціативу схвалили за участі голосів ультраправої "Альтернативи для Німеччини". Це фактично зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими.

Водночас в "Альтернативи для Німеччини" зраділи прецеденту, назвавши його початком "нової ери".