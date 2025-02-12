В Австрії зазнали краху переговори про уряд на чолі з ультраправими

Переговори про формування уряду в Австрії на чолі з ультраправою Партією свободи остаточно провалились у середу, 12 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Standard.

Лідер австрійських ультраправих Герберт Кікль, який претендував на посаду канцлера, в середу повернув мандат на формування коаліції президенту Александру ван дер Беллену.

"Коаліційні переговори з ÖVP (Австрійською народною партією. – Ред.) провалилися і, як наслідок, він (Кікль. – Ред.) складає свій мандат на формування уряду", – ідеться в заяві Австрійської партії свободи.

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Там додали, що під час переговорів із консерваторами з ÖVP "пішли на поступки з багатьох пунктів", але це не принесло результату.

Як уже повідомляла "ЄвроПравда", головною перешкодою на переговорах стало наполягання Партії свободи на тому, що вона контролюватиме і Міністерство фінансів, і Міністерство внутрішніх справ.

Так само партія висунула довгий список неприйнятних для "народників" вимог, таких як винятки з санкцій проти Росії або оскарження переваги судових рішень Європейського Союзу.

Наразі є кілька варіантів розвитку подій. Або центристські партії знову спробують сформувати уряд, або Австрія піде на дострокові вибори – що може принести ще більшу перевагу ультраправих над іншими партіями.

Нагадаємо, Австрійська партія свободи стала переможцем парламентських виборів у вересні 2024 року.

Але спершу переговори про уряд вели консерватори з Народної партії разом із соціалістами й лібералами. Коли ж вони провалились на початку січня, президент Австрії вручив переговорний мандат лідеру ультраправих Герберту Кіклю.

Австрія не мала ультраправого канцлера з 1950-х років.

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