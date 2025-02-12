В Австрии потерпели крах переговоры о правительстве во главе с ультраправыми

Переговоры о формировании правительства в Австрии во главе с ультраправой Партией свободы окончательно провалились в среду, 12 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Standard.

Лидер австрийских ультраправых Герберт Кикль, который претендовал на пост канцлера, в среду вернул мандат на формирование коалиции президенту Александру ван дер Беллену.

"Коалиционные переговоры с ÖVP (Австрийской народной партией. – Ред.) провалились и, как следствие, он (Кикль. – Ред.) складывает свой мандат на формирование правительства", – говорится в заявлении Австрийской партии свободы.

Реклама:

Там добавили, что во время переговоров с консерваторами из ÖVP "пошли на уступки по многим пунктам", но это не принесло результата.

Как уже сообщала "ЕвроПравда", главным препятствием на переговорах стало настаивание Партии свободы на том, что она будет контролировать и Министерство финансов, и Министерство внутренних дел.

Так же партия выдвинула длинный список неприемлемых для "народников" требований, таких как исключения из санкций против России или обжалование преимущества судебных решений Европейского Союза.

Сейчас есть несколько вариантов развития событий. Или центристские партии снова попытаются сформировать правительство, или Австрия пойдет на досрочные выборы – что может принести еще большее преимущество ультраправых над другими партиями.

Напомним, Австрийская партия свободы стала победителем парламентских выборов в сентябре 2024 года.

Но сначала переговоры о правительстве вели консерваторы из Народной партии вместе с социалистами и либералами. Когда же они провалились в начале января, президент Австрии вручил переговорный мандат лидеру ультраправых Герберту Киклю.

Австрия не имела ультраправого канцлера с 1950-х годов.

Читайте также о том, почему в Австрии ультраправый противник Украины может возглавить правительство.