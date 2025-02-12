Австрія: коаліційні переговори на чолі з ультраправими – за крок до провалу

Переговори про створення коаліції під керівництвом ультраправої Австрійської партії свободи опинилися на межі зриву.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Проросійська і євроскептична Австрійська партія свободи прагне очолити уряд вперше з моменту свого заснування в 1950-х роках. Вона посіла перше місце на парламентських виборах у вересні, отримавши близько 29% голосів, але отримала завдання сформувати уряд лише минулого місяця, коли спроба центристів зробити це без неї провалилася.

Єдиним потенційним партнером ультраправих по коаліції є консервативна та проєвропейська Австрійська народна партія. Спочатку ультраправі планували швидко досягти угоди, оскільки її позиції з "народниками" збігаються з багатьох питань, зокрема, щодо жорсткої міграційної політики.

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Але перспективи успішної коаліціади погіршилися, коли стало зрозуміло, що Партія свободи висуває багато вимог, які неприйнятних для Народної партії.

Головною перешкодою стало наполягання Партії свободи на тому, що вона контролюватиме і міністерство фінансів, і міністерство внутрішніх справ. Так само партія висунула довгий список неприйнятних для "народників" вимог, таких як винятки з санкцій проти Росії або оскарження переваги судових рішень Європейського Союзу

Народна партія опублікувала власну пропозицію щодо розподілу міністерств, яку Партія свободи швидко відкинула. Вона також заявила, що Партія свободи не виконала її вимогу гарантувати фундаментальні принципи, такі як верховенство права, відсутність російського впливу і те, що Австрія є "надійним партнером Європейського Союзу".

Партія свободи відповіла, що ці принципи включають пункти, які повинні обговорити лідери партій, але "Австрійська народна партія відмовилася від цієї дискусії, оскільки хотіла спочатку остаточно вирішити питання про міністерства".

Таке перекладання відповідальності є винятковим, оскільки сторони домовилися в односторонньому порядку не розголошувати деталі своїх переговорів. Це свідчить про те, що вони більше не в змозі проводити дискусії за зачиненими дверима, або ж про те, що їх більше турбує громадська думка, оскільки їхні переговори не досягли успіху, вважають аналітики.

Якщо переговори зірвуться, то є кілька варіантів розвитку подій. Або центристські партії знову спробують сформувати уряд, або Австрія піде на дострокові вибори. У разі реалізації останнього сценарію, як показують опитування, лідерство Австрійської партії свободи над іншими партіями буде лише зростати.

Минулого тижня Австрійська партія свободи і Австрійська народна партія не стали припиняти коаліційні переговори попри те, що не могли вирішити суперечку щодо розподілу міністерських портфелів.

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