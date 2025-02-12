Глава Пентагону: США більше не можуть зосереджуватися на безпеці Європи

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що "суворі стратегічні реалії" не дозволяють США зосереджуватися в першу чергу на безпеці в Європі".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

За словами очільника американського оборонного відомства, США "стикаються з послідовними загрозами для нашої батьківщини".

"Ми маємо зосередитись і ми зосереджені на безпеці наших власних кордонів. Ми також стикаємося з рівним конкурентом в обличчі комуністичного Китаю, який має намір і можливості погрожувати нашій Батьківщині та основним національним інтересам в Тихоокеанському регіоні", – сказав Гегсет.

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Глава Пентагону додав, що "США надають пріоритет стримуванню війни з Китаєм в Тихоокеанському регіоні".

Він також казав, що європейські країни мають брати приклад з Польщі у витратах на оборону.

Крім того, Гегсет вважає, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.