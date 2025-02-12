Глава Пентагону: Європа має брати приклад з Польщі у витратах на оборону

Новий глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що європейські країни мають брати приклад з Польщі у витратах на оборону.

Про це він сказав перед відкриттям засідання Контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Гегсет нагадав, що президент США Дональд Трамп вимагає від союзників по НАТО витрачати 5% від ВВП на оборону, а також додав, що витрат у розмірі 2% від ВВП вже недостатньо.

Гегсет вказав, що за перший тиждень своєї роботи він побачив "ознаки того, що Європа бачить загрозу, розуміє, що потрібно зробити, і робить усе можливе для виконання цього завдання", особливо виділивши, зокрема Польщу.

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"Польща вже витрачає п'ять відсотків ВВП на оборону, що є зразком для континенту. Необхідно зробити ще більше", – сказав він.

Гегсет закликав європейців "активніше виконувати взяті на себе зобов'язання".

"Наш трансатлантичний альянс протримався десятиліття. І ми повністю впевнені, що він проіснує ще кілька поколінь. Але це не станеться просто так. Це вимагатиме від наших європейських союзників…взяти на себе відповідальність за забезпечення конвенціональної безпеки на цьому континенті", – сказав очільник американського оборонного відомства.

За його словами, "Сполучені Штати, як і раніше, прихильні альянсу НАТО і оборонному партнерству з Європою".

"Пріоритетом наших відносин буде надання Європі можливості взяти на себе відповідальність за свою безпеку", – підкреслив Гегсет.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що планує звернутись до НАТО з проханням витрачати 5% ВВП на оборону замість нинішнього показника у 2%.

Тоді як деякі держави, як-то країни Балтії та Польща, підтримали вимогу Трампа, інші, наприклад Німеччина, назвали 5% ВВП недосяжним показником.

Президент Володимир Зеленський закликав держави Заходу не економити на своїй безпеці, та непрямо підтримав заклик Трампа збільшувати витрати на оборону.