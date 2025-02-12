Глава Пентагона: США больше не могут сосредотачиваться на безопасности Европы

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что "суровые стратегические реалии" не позволяют США сосредотачиваться в первую очередь на безопасности в Европе".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По словам главы американского оборонного ведомства, США "сталкиваются с последовательными угрозами для нашей родины".

"Мы должны сосредоточиться и мы сосредоточены на безопасности наших собственных границ. Мы также сталкиваемся с равным конкурентом в лице коммунистического Китая, который имеет намерение и возможности угрожать нашей Родине и основным национальным интересам в Тихоокеанском регионе", – сказал Хегсет.

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Глава Пентагона добавил, что "США придают приоритет сдерживанию войны с Китаем в Тихоокеанском регионе".

Он также говорил, что европейские страны должны брать пример с Польши в расходах на оборону.

Кроме того, Хегсет считает, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.