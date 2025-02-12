Міністр оборони Британії наполягає, що законне місце України – в НАТО

Міністр оборони Британії Джон Гілі продовжує наполягати, що Україна повинна стати членом НАТО, але цей процес потребуватиме певного часу.

Про це Гілі заявив на прес-конференції 12 лютого після засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн у Брюсселі, передає кореспондент "Європейської правди".

Очільник британського оборонного відомства, який головував на засіданні Рамштайну у Брюсселі, вважає, що місце України – в НАТО, але процес вступу може бути довгим.

"Я завжди чітко заявляв, що законне місце України – в НАТО. Це процес, який займе певний час", – заявив Джон Гілі.

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Він додав, що наразі "наш обов'язок, мій обов'язок як міністра оборони, обов'язок країн за нашим столом (групи з оборони України) – зробити так, щоб Україна мала якомога сильнішу позицію".

"Про що сьогодні заявив міністр Гегсет? Він підтвердив свою прихильність до подальшої участі в цій контактній групі з питань оборони України, яка займається міжнародною координацією підтримки України. Те, про що він заявив – це його зобов'язання", – підкреслив Гілі.

Він додав. що президент США Дональд Трамп хоче те саме, що і Британія: "бачити довгострокове вирішення цього конфлікту".

"Це рішучість працювати пліч-о-пліч, але також бачити, як інші країни, особливо в Європі, посилюють підтримку України. І ми будемо посилювати підтримку, будемо робити більше для європейської безпеки,... більше оборонних витрат – ми будемо це робити", – підсумував міністр оборони Британії.

Нагадаємо, перед початком засідання "Рамштайну" у Брюсселі 12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

У свою чергу, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен наголосив, що позиція його країни щодо членства України в НАТО – відмінна від тієї, яку озвучив новий глава Пентагону.