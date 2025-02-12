Министр обороны Британии настаивает, что законное место Украины – в НАТО

Министр обороны Британии Джон Гили продолжает настаивать, что Украина должна стать членом НАТО, но этот процесс потребует определенного времени.

Об этом Гили заявил на пресс-конференции 12 февраля после заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

Глава британского оборонного ведомства, который председательствовал на заседании Рамштайна в Брюсселе, считает, что место Украины – в НАТО, но процесс вступления может быть долгим.

"Я всегда четко заявлял, что законное место Украины – в НАТО. Это процесс, который займет определенное время", – заявил Джон Гили.

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Он добавил, что сейчас "наш долг, мой долг как министра обороны, долг стран за нашим столом (группы по обороне Украины) – сделать так, чтобы Украина имела как можно более сильную позицию".

"О чем сегодня заявил министр Гегсет? Он подтвердил свою приверженность к дальнейшему участию в этой контактной группе по вопросам обороны Украины, которая занимается международной координацией поддержки Украины. То, о чем он заявил – это его обязательства", – подчеркнул Гили.

Он добавил. что президент США Дональд Трамп хочет то же, что и Британия: "видеть долгосрочное решение этого конфликта".

"Это решимость работать бок о бок, но также видеть, как другие страны, особенно в Европе, усиливают поддержку Украины. И мы будем усиливать поддержку, будем делать больше для европейской безопасности,... больше оборонных расходов – мы будем это делать", – подытожил министр обороны Британии.

Напомним, перед началом заседания "Рамштайна" в Брюсселе 12 февраля министр обороны США Пит Гегсет заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

В свою очередь, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что позиция его страны относительно членства Украины в НАТО – отличная от той, которую озвучил новый глава Пентагона.