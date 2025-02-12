Глава Міноборони Данії: наші погляди на членство України в НАТО відмінні від США

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що позиція його країни щодо членства України в НАТО – відмінна від тієї, яку озвучив новий глава Пентагону Піт Гегсет у Брюсселі.

Про це данський міністр сказав в інтерв’ю телеканалу TV 2, повідомляє "Європейська правда".

Слова Поульсена пролунали на тлі заяв Гегсета про те, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

"Ми вирішили запропонувати Україні членство в НАТО, але також ясно, що для цього ми всі повинні дійти згоди. Тож у цьому сенсі можна сказати, що зараз триває дискусія про те, яке майбутнє чекає на Україну", – зазначив він.

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Очільник Міноборони Данії також підкреслив, що Данія продовжуватиме підтримувати Україну.

Він також додав, що вважає "цілком зрозумілим", що у 2025 році Європа повинна буде взяти на себе ще більшу відповідальність за допомогу Україні.

Водночас український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна будуватиме НАТО на своїй території, якщо її не приймуть до Альянсу.