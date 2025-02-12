У Польщі після слів Гегсета радять Україні не чекати, що запрошення в НАТО "впаде з неба"

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що після останніх заяв глави Пентагону Піта Гегсета запрошення України в НАТО "не буде".

Про це він сказав у кулуарах штаб-квартири НАТО в Брюсселі в середу, 12 лютого, передає кореспондентка "Європейської правди".

Косіняк-Камиш зазначив, що для України "досі не було запрошення" в НАТО "і, з огляду на останню американську заяву, цього запрошення і не буде".

"Якщо немає згоди найважливішої держави в НАТО, то нема чого створювати собі надії, що це запрошення буде, що воно якось впаде з неба", – додав він.

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Польський міністр також нагадав, що на членство України в Альянсі не були досі згодні не лише американці, а й інші держави.

Водночас Косіняк-Камиш вважає, що сьогодні "треба робити все, щоб Україна виграла війну, щоб мир був справедливий, щоб її підтримати".

"Гадаю, що в цьому зацікавлені всі учасники сьогоднішньої зустрічі. Бо гарний результат мирних перемовин є перемогою Заходу, а також США", – додав глава польського Міноборони.

Нагадаємо, перед початком засідання "Рамштайну" у Брюсселі 12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

Своєю чергою міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен наголосив, що позиція його країни щодо членства України в НАТО – відмінна від тієї, яку озвучив новий глава Пентагону.