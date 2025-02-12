В Польше после слов Хегсета советуют Украине не ждать, что приглашение в НАТО "упадет с неба"

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что после последних заявлений главы Пентагона Пита Хегсета приглашения Украины в НАТО "не будет".

Об этом он сказал в кулуарах штаб-квартиры НАТО в Брюсселе в среду, 12 февраля, передает корреспондент "Европейской правды".

Косиняк-Камыш отметил, что для Украины "до сих пор не было приглашения" в НАТО "и, учитывая последнее американское заявление, этого приглашения и не будет".

"Если нет согласия важнейшего государства в НАТО, то нечего создавать себе надежды, что это приглашение будет, что оно как-то упадет с неба", – добавил он.

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Польский министр также напомнил, что на членство Украины в Альянсе не были до сих пор согласны не только американцы, но и другие государства.

В то же время Косиняк-Камыш считает, что сегодня "надо делать все, чтобы Украина выиграла войну, чтобы мир был справедливым, чтобы ее поддержать".

"Думаю, что в этом заинтересованы все участники сегодняшней встречи. Потому что хороший результат мирных переговоров является победой Запада, а также США", – добавил глава польского Минобороны.

Напомним, перед началом заседания "Рамштайн" в Брюсселе 12 февраля министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

В свою очередь министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что позиция его страны относительно членства Украины в НАТО – отличная от той, которую озвучил новый глава Пентагона.