Міністр Трампа пояснив, чому угода про корисні копалини важлива для України і США

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав п’ять причин, чому вважає проєкт угоди про партнерство між Україною і США важливим для обох країн.

Про це він сказав на пресконференції у Києві з президентом Володимиром Зеленським, його цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, за словами американського міністра, цей документ є важливим з точки зору бачення президентом США Дональдом Трампом швидкого врегулювання розв’язаної РФ війни.

"Ми вважаємо, що це дасть українському народу подальші гарантії американської допомоги", – сказав Бессент.

Реклама:

Крім того, така угода буде сильним сигналом російському керівництву про американські зобов’язання, переконаний він.

Міністр фінансів США підкреслив, що це також буде сигналом американцям, що Україна і Сполучені Штати не тільки поділяють спільні цінності і безпекові виклики, а й стануть більш узгодженими в економічних питаннях, які враховуватимуть інтереси американського народу.

"По-четверте, чим більше буде інвестицій США в Україну – а я вірю, що коли цей конфлікт закінчиться, українська економіка буде дуже доброю, – тим більше безпеки це дасть українському народу. І по-п’яте, я вважаю, що ближчий погляд США на українську економіку може стати прискорювачем для постконфліктного відновлення", – сказав Бессент.

Бессент прибув до України у середу, 12 лютого. В ході візиту від зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Згодом Зеленський заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.

Минулого тижня президент США заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

Пізніше він додав, що Київ "у принципі погодився" укласти "угоду" вартістю 500 мільярдів доларів.