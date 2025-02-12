Міністр фінансів США приїхав в Україну та зустрівся із Зеленським

Новопризначений міністр фінансів США Скотт Бессен у середу, 12 лютого, прибув до України для переговорів про використання українських копалин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Бессент став першим високопосадовцем адміністрації Дональда Трампа, який приїхав до України.

Візит міністра напередодні анонсував президент США, заявивши, що той зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч уже відбулась, передає "Інтерфакс-Україна".

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Джерело Reuters повідомило, що Бессент використає візит до Києва для обговорення угоди про інвестиції США в корисні копалини України в обмін на продовження підтримки.

Також, імовірно, на зустрічі йтиметься про використання підземних сховищ України для зберігання американського природного газу для Європи, що, як раніше казала українська сторона, обговорюється між Києвом і Білим домом.

Минулого тижня президент США заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

Пізніше він додав, що Київ "у принципі погодився" укласти "угоду" вартістю 500 мільярдів доларів.

Україна володіє значними запасами урану та кількох важливих мінералів, зокрема титану, літію та графіту. За оцінками української влади, вони можуть коштувати трильйони доларів.