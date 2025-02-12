Зеленський: Україна отримала від США проєкт угоди про корисні копалини

Президент Володимир Зеленський заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.

Про це Зеленський сказав у Києві після зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом у середу, 12 лютого, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Глава держави заявив, що Україні "передали перший драфт відповідного документа про партнерство між нашими країнами".

"Цей документ ми отримали сьогодні, ми... зробимо все, щоб наші команди могли дійсно дуже швидко домовитися і підписати цей документ", – додав він.

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За словами Зеленського, важливо вивчати всі деталі цього документу до чи на Мюнхенській конференції, щоб була можливість зафіксувати домовленості на відповідних рівнях.

Своєю чергою глава американського Мінфіну сказав журналістам, що документ є частиною подальших гарантій українцям від США і є "важливим сигналом російському керівництву, що ми стоїмо разом" у економічний співпраці з Україною.

Минулого тижня президент США заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

Пізніше він додав, що Київ "у принципі погодився" укласти "угоду" вартістю 500 мільярдів доларів.

Україна володіє значними запасами урану та кількох важливих мінералів, зокрема титану, літію та графіту. За оцінками української влади, вони можуть коштувати трильйони доларів.