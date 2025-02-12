Умєров про результати "Рамштайну": безпекова допомога буде продовжуватися

За результатами засідання Контактної групи з оборони України в Брюсселі 12 лютого було вирішено продовжувати військову допомогу Україні у 2025 році та в подальші роки.

Про це заявив журналістам міністр оборони України Рустем Умєров після завершення засідання, передає кореспондент "Європейської правди".

Міністр оборони повідомив, що засідання "Рамштайну" у Брюсселі підтвердило продовження воєнної допомоги Україні в наступні роки.

"Сьогодні ми провели продуктивну зустріч… 50 країн обговорювали пріоритети 2025 року, бюджети і пріоритети. Безпекова допомога буде продовжуватися. Системи ППО, інтерцептори, артилерія, боєприпаси, армована бронетехніка були в пріоритеті", – розповів Умєров.

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Він додав, що Україна отримає "дуже потужні пакети допомоги і (запевнення) від кожного з присутніх, що вони будуть продовжувати цю допомогу в цьому році і в майбутні роки".

"У цьому плані дуже продуктивно провели двосторонні зустрічі, почали з міністром оборони Сполучених Штатів, потім мали зустрічі з нашими європейськими партнерами. Вважаю, що "Рамштайн" відбувся продуктивно", – сказав Рустем Умєров.

Він додав, що "Рамштайн" буде проводитися, про місце і час, а також державу-організатора буде повідомлено пізніше.

Раніше Велика Британія оголосила про виділення пакета військової допомоги Україні на суму 150 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 186 мільйонів доларів).

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що у майбутньому Європа має взяти на себе забезпечення України більшою частиною летальної і нелетальної допомоги.