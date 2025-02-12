Британія оголосила про пакет допомоги Україні на суму $186 мільйонів

Велика Британія оголосила про виділення пакета військової допомоги Україні на суму 150 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 186 мільйонів доларів).

Про це йдеться у заяві британського уряду, повідомляє "Європейська правда".

Оголошення про новий пакет допомоги було зроблене на засіданні Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі, де Британія головувала.

Пакет допомоги від Британії включає тисячі безпілотників, десятки бойових танків і бронемашин, а також системи протиповітряної оборони.

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Зокрема, понад 50 одиниць бронетехніки, включно з модернізованими танками Т-72, буде направлено в Україну до кінця весни.

Пакет також включає нові великі контракти на технічне обслуговування для підтримки ремонту критично важливого обладнання. Це допоможе Україні підтримувати танки й артилерію в бою і повернути несправне обладнання в експлуатацію.

Міністр оборони Британії Джон Гілі раніше заявив, що цього року його країна виділить Україні на військову допомогу 4,5 млрд фунтів стерлінгів.

Гілі також зазначав, що отримав від нового глави Пентагону Піта Гегсета запевнення у прихильності та участі США у форматі "Рамштайн".