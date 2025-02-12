Умеров о результатах "Рамштайна": помощь в сфере безопасности будет продолжаться

По результатам заседания Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе 12 февраля было решено продолжать военную помощь Украине в 2025 году и в последующие годы.

Об этом заявил журналистам министр обороны Украины Рустем Умеров после завершения заседания, передает корреспондент "Европейской правды".

Министр обороны сообщил, что заседание "Рамштайн" в Брюсселе подтвердило продолжение военной помощи Украине в последующие годы.

"Сегодня мы провели продуктивную встречу... 50 стран обсуждали приоритеты 2025 года, бюджеты и приоритеты. Помощь в сфере безопасности будет продолжаться. Системы ПВО, интерцепторы, артиллерия, боеприпасы, армированная бронетехника были в приоритете", – рассказал Умеров.

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Он добавил, что Украина получит "очень мощные пакеты помощи и (заверения) от каждого из присутствующих, что они будут продолжать эту помощь в этом году и в будущие годы".

"В этом плане очень продуктивно провели двусторонние встречи, начали с министром обороны Соединенных Штатов, затем имели встречи с нашими европейскими партнерами. Считаю, что "Рамштайн" состоялся продуктивно", – сказал Рустем Умеров.

Он добавил, что "Рамштайн" будет проводиться, о месте и времени, а также государстве-организаторе будет сообщено позже.

Ранее Великобритания объявила о выделении пакета военной помощи Украине на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов (около 186 миллионов долларов).

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что в будущем Европа должна взять на себя обеспечение Украины большей частью летальной и нелетальной помощи.