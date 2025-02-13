У Швеції вважають, що Україна все ще може вступити в НАТО у майбутньому

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон вважає, що Україна все ще може стати членом НАТО в майбутньому, якщо виконає всі умови.

Про це він заявив у четвер, 13 лютого, перед початком зустрічі міністрів оборони країн-членів альянсу в Брюсселі, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Ця заява прозвучала на тлі того, що напередодні новий міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

13 лютого Йонсон заявив, що Україна все ще може стати членом НАТО в майбутньому, якщо виконає всі умови.

"Я не передбачаю, що членство в НАТО як таке знято з порядку денного для України", – сказав він.

Міністр оборони Рустем Умєров у відповідь на заяву Гегсета про нереалістичність членства України в НАТО продовжує наполягати, що Україна не змінює позицію щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

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