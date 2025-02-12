Умєров відповів на заяви зі США: Україна хоче і буде країною НАТО

Міністр оборони Рустем Умєров у відповідь на заяву міністра оборони США Піта Гегсета про нереалістичність членства України в НАТО продовжує наполягати, що Україна не змінює позицію щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

Про це Умєров заявив журналістам у Брюсселі після засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн 12 лютого, передає кореспондент "Європейської правди".

Очільник українського оборонного відомства наголосив, що позиція Києва незмінна – Україна хоче бути країною НАТО і стане такою країною.

"Треба звикати до будь-яких заяв. Наша позиція завжди незмінна. Ми хочемо бути країною НАТО. Ми будемо країною НАТО", – підкреслив Умєров.

Реклама:

Він також додав, що Україна також буде членом Європейського Союзу.

"Ми тримаємо свою обороноздатність і ми здатні це робити. У нас свої пріоритети, будь-які висновки робимо разом з нашим народом", – сказав міністр оборони України.

Він додав, що зустрічі у форматі Рамштайн сфокусовані на оборонній допомозі, а "всі політичні речі будуть обговорюватися не міністрами оборони", а на іншому рівні.

Нагадаємо, перед початком засідання "Рамштайну" у Брюсселі 12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

У свою чергу, міністр оборони Британії Джон Гілі продовжує наполягати, що Україна повинна стати членом НАТО, але цей процес потребуватиме певного часу.