В Швеции считают, что Украина все еще может вступить в НАТО в будущем

Министр обороны Швеции Пол Йонсон считает, что Украина все еще может стать членом НАТО в будущем, если выполнит все условия.

Об этом он заявил в четверг, 13 февраля, перед началом встречи министров обороны стран-членов альянса в Брюсселе, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Это заявление прозвучало на фоне того, что накануне новый министр обороны США Пит Хегсет объявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

13 февраля Йонсон заявил, что Украина все еще может стать членом НАТО в будущем, если выполнит все условия.

"Я не предполагаю, что членство в НАТО как таковое снято с повестки дня для Украины", – сказал он.

Министр обороны Рустем Умеров в ответ на заявление Хегсета о нереалистичности членства Украины в НАТО продолжает настаивать, что Украина не меняет позицию относительно членства в Североатлантическом альянсе.

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