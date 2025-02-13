У Литві заявили, що США не відвертаються від союзників, але вимагають більшої активності від Європи

Міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що США не відвертаються від своїх союзників, але вимагають від Європи зробити більше для своєї безпеки.

Про це вона заявила у інтерв’ю литовському мовнику LRT після зустрічі у Брюсселі, пише "Європейська правда".

Ця заява Шакалієне прозвучала на тлі вчорашніх резонансних заяв нового шефа Пентагону Піта Гегсета.

"Європа повинна робити більше; Європа повинна визнати загрози. Заклик [Вашингтона] до своїх союзників – озвучений як публічно, так і за зачиненими дверима – поговорити зі своїми суспільствами, щоб зрозуміти, чи дійсно вони усвідомлюють нагальність ситуації, чи розуміють загрозу, яку становить Росія, і наскільки вона насправді близька, є важливим посланням", – сказала вона.

За словами Шакалієне, американці, попри те, що вони географічно віддалені від конфлікту, "іноді бачать реальність війни в Україні більш чітко, ніж деякі члени нашого суспільства".

Як відомо, 12 лютого оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

Він переконаний, що зусилля нової адміністрації США щодо встановлення миру в Україні і переговори Трампа з Путіним не є "зрадою".

А от колишній радник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що заяви республіканця щодо потенційних втрат України ще до початку переговорів з РФ означає, що Трамп "фактично здався Путіну".

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