В Литве заявили, что США не отворачиваются от союзников, но требуют большей активности от Европы
Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что США не отворачиваются от своих союзников, но требуют от Европы сделать больше для своей безопасности.
Об этом она заявила в интервью литовскому вещателю LRT после встречи в Брюсселе, пишет "Европейская правда".
Это заявление Шакалиене прозвучало на фоне вчерашних резонансных заявлений нового шефа Пентагона Пита Гегсета.
"Европа должна делать больше; Европа должна признать угрозы. Призыв [Вашингтона] к своим союзникам – озвученный как публично, так и за закрытыми дверями – поговорить со своими обществами, чтобы понять, действительно ли они осознают неотложность ситуации, понимают ли угрозу, которую представляет Россия, и насколько она на самом деле близка, является важным посланием", – сказала она.
По словам Шакалиене, американцы, несмотря на то, что они географически удалены от конфликта, "иногда видят реальность войны в Украине более четко, чем некоторые члены нашего общества".
Как известно, 12 февраля объявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.
Он убежден, что усилия новой администрации США по установлению мира в Украине и переговоры Трампа с Путиным не являются "предательством".
А вот бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что заявления республиканца о потенциальных потерях Украины еще до начала переговоров с РФ означает, что Трамп "фактически сдался Путину".
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