Глава Пентагону: переговори Трампа з Путіним – це не зрада України

Глава Пентагону Піт Гегсет переконаний, що зусилля нової адміністрації США щодо встановлення миру в Україні і переговори президента Дональда Трампа з Владіміром Путіним не є "зрадою".

Про це він сказав перед початок зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

У Гегсета спитали, чи не вважає він, що просування США якнайшвидшого встановлення миру в Україні і переговори з Путіним можуть бути розцінені "як зрада".

У відповідь він заявив: "Це ваша мова, не моя. Звичайно, це не зрада".

Очільник американського оборонного відомства вказав, що "жодна країна не має більшої відданості місії підтримки України".

"Тут немає зради. Тут є визнання того що весь світ і Сполучені Штати інвестують і зацікавлені в мирі. В мирі шляхом переговорів, як сказав президент Трамп. Він казав, що потрібно припинити вбивства, а для цього потрібно, щоб обидві сторони визнали, що це не те, чого вони хочуть", – додав Гегсет.

У середу Трамп поговорив з господарем Кремля Владіміром Путіним, після чого заявив, що вони з Путіним "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".

"Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, зокрема відвідувати країни один одного", – додав американський президент.

Після цього Трамп подзвонив Володимиру Зеленському та обговорив подальші контакти.

Читайте також статтю "ЄвроПравди": "Мир" з Україною без України: про що домовилися Трамп і Путін та що це змінює на практиці