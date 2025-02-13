У МЗС Франції нагадали про провал Мінських угод і закликали робити більше заради миру

Міністр закордонних справ Франції Жанн-Ноель Барро в річницю підписання Мінської угоди-2 нагадав, що режим припинення вогню був опісля порушений і Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року.

Про це він написав у X (Twitter), пише "Європейська правда".

Барро нагадав, що 10 років тому було підписано Мінську угоду-2, "яка встановила режим припинення вогню в Україні".

"Багаторазово порушений, він не втримав Росію від вторгнення в країну 2022 року. Якщо ми хочемо стійко відбити загрозу і забезпечити мир, нам доведеться робити більше і краще", – заявив він.

Ця заява з’явилася на тлі того, що 12 лютого американський президент Дональд Трамп поговорив з господарем Кремля Владіміром Путіним, після чого заявив, що вони з Путіним "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".

"Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, зокрема відвідувати країни один одного", – додав американський президент.

Після цього Трамп подзвонив Володимиру Зеленському та обговорив подальші контакти.

Це викликало резонанс у європейському суспільстві, а глава Пентагону Піт Гегсет переконаний, що зусилля адміністрації США щодо встановлення миру в Україні і переговори Трампа з Путіним не є "зрадою".

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