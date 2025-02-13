В МИД Франции напомнили о провале Минских соглашений и призвали делать больше ради мира

Министр иностранных дел Франции Жанн-Ноэль Барро в годовщину подписания Минского соглашения-2 напомнил, что режим прекращения огня был после нарушен и Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Об этом он написал в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Барро напомнил, что 10 лет назад было подписано Минское соглашение-2, "которое установило режим прекращения огня в Украине".

"Многократно нарушенный, он не удержал Россию от вторжения в страну в 2022 году. Если мы хотим устойчиво отразить угрозу и обеспечить мир, нам придется делать больше и лучше", – заявил он.

Это заявление появилось на фоне того, что 12 февраля американский президент Дональд Трамп поговорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным, после чего заявил, что они с Путиным "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".

"Мы договорились работать вместе, очень тесно, в частности посещать страны друг друга", – добавил американский президент.

После этого Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и обсудил дальнейшие контакты.

Это вызвало резонанс в европейском обществе, а глава Пентагона Пит Хегсет убежден, что усилия администрации США по установлению мира в Украине и переговоры Трампа с Путиным не являются "предательством".

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