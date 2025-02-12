Зеленський і Трамп розповіли про свою розмову

Президент Володимир Зеленський заявив, що обговорив із американським візаві Дональдом Трампом подальші контакти під час розмови у середу, 12 лютого.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).

За словами Зеленського, його "тривала розмова" з Трампом стосувалась можливості досягти миру, готовності працювати разом на рівні команд та "наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва".

"Обговорили нашу розмову зі Скотом Бессентом і підготовку нашої нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії. Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови з Путіним", – додав він.

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Глава держави зазначив, що Київ визначає спільні з Америкою кроки, "щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир". "Домовились про подальші контакти та зустрічі", – підсумував Зеленський.

Доповнено 20:15. Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social заявив, що його розмова із Зеленським "пройшла дуже добре".

"Ми обговорили різні теми, пов'язані з війною, але головним чином – зустріч, яка відбудеться в п'ятницю в Мюнхені, де делегацію очолять віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо. Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними", – написав президент США.

Перед тим Трамп говорив з господарем Кремля Владіміром Путіним. За підсумками переговорів американський президент заявив, що вони з Путіним "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".

Трамп також анонсував, що доручив держсекретареві Марку Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффа "очолити переговори, які, я впевнений, будуть успішними".

Трамп раніше неодноразово говорив про бажання поговорити з Владіміром Путіним у межах зусиль із "врегулювання" війни в Україні.

Перед цим також стало відомо про перші контакти росіян з адміністрацією Трампа щодо України.