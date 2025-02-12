Трамп заявив, що поговорив з Путіним

Президент США Дональд Трамп у середу, 12 лютого, провів телефонну розмову з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Про це з посиланням на джерело повідомив телеканал CNN, пізніше це підтвердив сам Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social, пише "Європейська правда".

Американський лідер заявив, що під час "тривалої і дуже продуктивної телефонної розмови" з Путіним обговорив "Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем".

За словами Трампа, він і Путін "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".

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"Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, зокрема відвідувати країни один одного. Ми також домовилися, що наші відповідні команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб поінформувати його про нашу розмову, що я і зроблю прямо зараз", – додав він.

Трамп також анонсував, що доручив держсекретареві Марку Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффа "очолити переговори, які, я впевнений, будуть успішними".

"Я вірю, що ці зусилля приведуть до успішного завершення, сподіваюсь, незабаром!" – підсумував свій пост президент США.

Трамп раніше неодноразово говорив про бажання поговорити з Владіміром Путіним у межах зусиль із "врегулювання" війни в Україні.

Перед цим також стало відомо про перші контакти росіян з адміністрацією Трампа щодо України.