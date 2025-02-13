Ексміністр оборони Британії застеріг від миру, що "нагородить" Путіна за агресію

Колишній міністр оборони Британії Грант Шаппс після новин про розмову президента США Дональда Трампа з правителем Росії застеріг від "миру", за якого Москва зможе відчувати себе переможницею, та вважає, що якщо Україні доведеться визнати втрату певних територій – це обов'язково має супроводжуватись "швидким" шляхом до членства у НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Шаппс зазначив, що розмова Трампа з Путіним стосовно завершення війни "створює серйозну стривоженість у Європі".

"Хоча я рішуче підтримую усі зусилля, спрямовані на припинення цього жахливого конфлікту, це не має відбуватися так, щоб диктатор отримав винагороду за агресію. Якщо дати Путіну отримати здобутки застосуванням сили – це встановило би небезпечний прецедент, що підірве глобальну безпеку, заохотить до нових актів агресії та зробить світ небезпечнішим", – наголосив ексміністр оборони Британії.

Він додав, що Європі час брати відповідальність за свою безпеку у власні руки, тоді як до цього часу здебільшого надмірно покладались на США.

"Реальність залишається невтішною: США постійно витрачають на оборону близько 3,5% ВВП, але багато європейських держав досі не дотягують до цільового показника НАТО, 2% ВВП. Такий дисбаланс не може тривати", – зауважив Грант Шаппс.

Він розповів, якими бачить засадничі принципи переговорів про припинення поточної фази російсько-української війни.

По-перше, наголошує Шаппс, Путін не має вийти з війни "з виграшем" від своєї агресії. "Будь-яка домовленість, особливо така, що буде визнавати якесь здобуття контролю над територією, має водночас підкреслювати, що ця загарбницька війна коштувала Путіну велетенської ціни – у сенсі беззмістовних втрат життів росіян, прояву слабких сторін російських збройних сил і погіршення міжнародних позицій Росії", – пише ексміністр.

По-друге, наголошує він, останнє слово у будь-яких домовленостях має бути за Україною, і неодмінним принципом будь-якого варіанту домовленості має бути визнання суверенітету і повної територіальної цілісності України.

"Будь-який варіант врегулювання, що включає територіальні поступки Росії, слід збалансувати прямим і швидким шляхом для України до вступу в НАТО. Якщо Україні доведеться йти на компроміси, що означають поступки територіями, це має супроводжуватись "залізними" безпековими гарантіями. Єдиний спосіб забезпечити сталий мир і стримати нову російську агресію – це надати Україні явний, невідкладний шлях до членства у НАТО. Щось менше залишить Україну вразливою до нових нападів і шантажу Москви", – наголосив Грант Шаппс.

"Вільний світ має залишатися об’єднаним. Має настати мир – але не ціною компромісів за принциповими питаннями", – підкреслив ексміністр.

Нагадаємо, Грант Шаппс обіймав посаду міністра оборони у 2023-2024 роках в уряді Ріші Сунака. Читайте також його історичну промову "Ера миру закінчилася. Ми перейшли до передвоєнного світу".

Як відомо, увечері 12 лютого Дональд Трамп поговорив з правителем Кремля та заявив, що вони з Путіним планують зустріч; після того Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

Детальніше читайте у статті "Мир" з Україною без України: про що домовилися Трамп і Путін та що це змінює на практиці