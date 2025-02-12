Трамп поговорив із Зеленським після розмови з Путіним

В Офісі президента України повідомили про телефонну розмову Володимира Зеленського з главою Білого дому Дональдом Трампом.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на речника Зеленського Сергія Никифорова, пише "Європейська правда".

Як зазначено, розмова Трампа із Зеленським тривала близько години.

Перед тим Трамп говорив з господарем Кремля Владіміром Путіним. За підсумками переговорів американський президент заявив, що вони з Путіним "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".

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Трамп також анонсував, що доручив держсекретареві Марку Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффа "очолити переговори, які, я впевнений, будуть успішними".

Трамп раніше неодноразово говорив про бажання поговорити з Владіміром Путіним у межах зусиль із "врегулювання" війни в Україні.

Перед цим також стало відомо про перші контакти росіян з адміністрацією Трампа щодо України.