Экс-министр обороны Британии предостерег от мира, который "наградит" Путина за агрессию

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс после новостей о разговоре президента США Дональда Трампа с правителем России предостерег от "мира", при котором Москва сможет чувствовать себя победительницей, и считает, что если Украине придется признать утрату определенных территорий – это обязательно должно сопровождаться "быстрым" путем к членству в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

Шаппс отметил, что разговор Трампа с Путиным относительно завершения войны "вызывает серьезную тревогу в Европе".

"Хотя я решительно поддерживаю все усилия, направленные на прекращение этого ужасного конфликта, это не должно происходить так, чтобы диктатор получил вознаграждение за агрессию. Если дать Путину получить достижения путем применения силы – это установило бы опасный прецедент, который подорвет глобальную безопасность, приведет к новым актам агрессии и сделает мир более опасным", – подчеркнул экс-министр обороны Великобритании.

Он добавил, что Европе пора брать ответственность за свою безопасность в собственные руки, тогда как до сих пор в основном чрезмерно полагались на США.

"Реальность остается неутешительной: США постоянно тратят на оборону около 3,5% ВВП, но многие европейские государства до сих пор не дотягивают до целевого показателя НАТО, 2% ВВП. Такой дисбаланс не может продолжаться", – отметил Грант Шаппс.

Он рассказал, какими видит основополагающие принципы переговоров о прекращении текущей фазы российско-украинской войны.

Во-первых, отмечает Шаппс, Путин не должен выйти из войны "с выигрышем" от своей агрессии. "Любая договоренность, особенно такая, которая будет признавать какое-то получение контроля над территорией, должна одновременно подчеркивать, что эта захватническая война стоила Путину огромной цены – бессмысленной потери жизней россиян, проявления слабых сторон российских вооруженных сил и ухудшения международных позиций России", – пишет экс-министр.

Во-вторых, подчеркивает он, последнее слово в любых договоренностях должно быть за Украиной, и непременным принципом любого варианта договоренности должно быть признание суверенитета и полной территориальной целостности Украины.

"Любой вариант урегулирования, включающий территориальные уступки России, следует сбалансировать прямым и быстрым путем для вступления Украины в НАТО. Если Украине придется идти на компромиссы, означающие уступки территориями, это должно сопровождаться "железными" гарантиями безопасности. Единственный способ обеспечить устойчивый мир и сдержать новую российскую агрессию – это предоставить Украине явный, безотлагательный путь к членству в НАТО. Что-то меньшее оставит Украину уязвимой к новым нападениям и шантажу Москвы", – подчеркнул Грант Шаппс.

"Свободный мир должен оставаться объединенным. Должен наступить мир – но не ценой компромиссов по принципиальным вопросам", – подчеркнул экс-министр.

Напомним, Грант Шаппс занимал должность министра обороны в 2023-2024 годах в правительстве Риши Сунака. Читайте также его историческую речь "Эра мира закончилась. Мы перешли к предвоенному миру".

Как известно, вечером 12 февраля Дональд Трамп поговорил с правителем Кремля и заявил, что они с Путиным планируют встречу; после того Трамп позвонил Владимиру Зеленскому.

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