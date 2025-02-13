Сенат США призначив антивакцинатора Кеннеді-молодшого міністром охорони здоровʼя

Американський Сенат у четвер, 13 лютого, проголосував за призначення відомого антивакцинаторськими поглядами Роберта Кеннеді-молодшого міністром охорони здоровʼя.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на NPR.

За призначення 71-річного Кеннеді-молодшого главою Міністерства охорони здоровʼя США проголосували 52 сенатори, проти виступили 48 – усі демократи й сенатор-республіканець Міч Макконнелл.

Кеннеді зіткнувся з опозицією під час призначення з боку демократів – через те, що десятиліттями підтримував теорії змови щодо вакцин і від деяких республіканців – через підтримку прав на аборти у минулому.

Протягом кількох тижнів було незрозуміло, чи має його кандидатура достатню підтримку в Сенаті.

Кеннеді-молодший не мав попереднього досвіду роботи в уряді чи політиці. Кілька місяців у 2024 році він вів президентську кампанію як незалежний кандидат, поки не знявся на користь Трампа.

У середині 2000-х Кеннеді-молодший був антивакцинатором і просував теорії змови про нібито зв’язок вакцин із вродженими хворобами для дітей. Під час пандемії коронавірусу він так само говорив про змову уряду США й "великої фарми" з метою отримання надприбутків.

Кеннеді-молодший також називав російську агресію "проксі-війною" та критикував американську допомогу Україні. Він також покладав на США відповідальність за "провокування" Москви до вторгнення.

Зазначимо, що напередодні Сенат США також проголосував за затвердження кандидатури Тульсі Габбард на посаду директора Національної розвідки.

Габбард скандально відома тим, що зустрічалась із сирійським диктатором Башаром Асадом, критикувала ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані, а також називала політику США щодо України "другим Афганістаном".