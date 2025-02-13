Сенат США назначил антиваксера Кеннеди-младшего министром здравоохранения

Американский Сенат в четверг, 13 февраля, проголосовал за назначение известного антивакцинаторскими взглядами Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на NPR.

За назначение 71-летнего Кеннеди-младшего главой Министерства здравоохранения США проголосовали 52 сенатора, против выступили 48 – все демократы и сенатор-республиканец Мич Макконнелл.

Кеннеди столкнулся с оппозицией при назначении со стороны демократов – из-за того, что десятилетиями поддерживал теории заговора по поводу вакцин и от некоторых республиканцев – из-за поддержки прав на аборты в прошлом.

В течение нескольких недель было непонятно, имеет ли его кандидатура достаточную поддержку в Сенате.

Кеннеди-младший не имел предыдущего опыта работы в правительстве или политике. Несколько месяцев в 2024 году он вел президентскую кампанию как независимый кандидат, пока не снялся в пользу Трампа.

В середине 2000-х Кеннеди-младший был антивакцинатором и продвигал теории заговора о якобы связи вакцин с врожденными болезнями для детей. Во время пандемии коронавируса он так же говорил о сговоре правительства США и "большой фармы" с целью получения сверхприбылей.

Кеннеди-младший также называл российскую агрессию "прокси-войной" и критиковал американскую помощь Украине. Он также возлагал на США ответственность за "провоцирование" Москвы к вторжению.

Отметим, что накануне Сенат США также проголосовал за утверждение кандидатуры Тульси Габбард на должность директора Национальной разведки.

Габбард скандально известна тем, что встречалась с сирийским диктатором Башаром Асадом, критиковала ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани, а также называла политику США в отношении Украины "вторым Афганистаном".