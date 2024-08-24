Племінник Кеннеді знявся з виборів у ключових штатах та підтримав Трампа

Незалежний кандидат у президенти США, антивакцинатор і племінник експрезидента Кеннеді Роберт Кеннеді-молодший офіційно оголосив про зняття кандидатури у ключових штатах та висловив підтримку Трампу.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У п’ятницю ввечері Роберт Кеннеді-молодший оголосив про зняття кандидатури та, приєднавшись до передвиборчого заходу кампанії Трампа в Аризоні, висловив йому підтримку.

Кеннеді сказав, що прибере своє ім’я з бюлетенів у 10 штатах, результати в яких грають ключову роль, проте залишиться кандидатом в інших.

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Трамп зі свого боку заявив, що Кеннеді-молодший "надихає мільйони і мільйони американців та піднімає критичні проблеми, які у цій країні надто довго ігнорувалися".

Також Трамп пообіцяв у разі перемоги створити президентську комісію щодо спроб замахів та оприлюднити документи, пов’язані з вбивством президента Джона Кеннеді у 1963 році.

Раніше Кеннеді заявляв, що мав зустрічі з Трампом і його командою кілька разів та що вони зрозуміли, що поділяють погляди щодо таких питань, як безпека кордону, свобода слова і "припинення війн", хоча між ними і залишаються розбіжності в багатьох інших питаннях.

Сестра кандидата Керрі Кеннеді прокоментувала його рішення словами, що це "сумне завершення сумної історії" та що Кеннеді-молодший своєю підтримкою Трампа "зрадив родинні цінності".

Про заплановане рішення Кеннеді-молодшого завчасно стало відомо ЗМІ. Останніми тижнями кампанія Кеннеді-молодшого, який оголосив про участь у виборах президента у жовтні 2023 року як незалежний кандидат, зіткнулася з суттєвими фінансовими труднощами, а його загальнонаціональний рейтинг коливався в районі 3%.

Водночас підтримка кампанії Трампа з боку Кеннеді-молодшого могла б додати республіканцю голосів і дозволити йому скоротити відставання від Камали Гарріс, чий рейтинг стабільно зростає останнім часом (про це "ЄвроПравда" писала у статті "Ціна помилок Трампа").

70-річний Роберт Кеннеді-молодший не має досвіду роботи в уряді чи політиці. У середині 2000-х Кеннеді-молодший був антивакцинатором і просував теорії змови про нібито зв’язок вакцин із вродженими хворобами для дітей. Під час пандемії коронавірусу він так само говорив про змову уряду США й "великої фарми" з метою отримання надприбутків.

Стосовно поглядів на Україну Кеннеді-молодший повторював тези трампістів і називав російську агресію "проксі-війною" та критикував американську допомогу Україні. Він також покладав на США відповідальність за "провокування" Москви до вторгнення.

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