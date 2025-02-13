Парламент Франції остаточно заборонив одноразові електронні сигарети

Французький Сенат у четвер, 13 лютого, проголосував за заборону одноразових електронних сигарет, завершивши процедуру ухвалення закону в парламенті.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.

Законопроєкт про заборону одноразових електронних сигарет був схвалений французьким парламентом з остаточним голосуванням у верхній палаті – Сенаті.

Авторка ініціативи, депутатка Франческа Паскуіні назвала це "великою перемогою" у битві "за здоров'я наших школярів".

Для набуття законом чинності його ще має підписати президент Емманюель Макрон, що може статись у найближчі дні.

На початку лютого законопроєкт схвалила нижня палата французького парламенту – Національна асамблея.

Цей захід є частиною більш широкої урядової кампанії по боротьбі з курінням.

Органи охорони здоров'я Франції стверджують, що хронічне споживання нікотину особливо шкідливе для підліткового мозку і може спонукати до вживання інших наркотиків.

Франція стала другою країною ЄС після Бельгії, яка запровадила таку заборону в грудні 2024 року.