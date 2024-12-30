Бельгія заборонить продаж одноразових електронних сигарет

В уряді Бельгії оголосили про плани заборонити продаж одноразових електронних сигарет з 1 січня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр охорони здоров’я Бельгії Френк Ванденбрук, якого цитує AP.

Рішення заборонити продаж одноразових електронних сигарет міністр пояснив міркуваннями охорони здоров’я і навколишнього середовища.

"Електронні сигарети часто містять нікотин. Нікотин викликає залежність від нікотину. Нікотин шкідливий для здоров'я. Це факт", – додав Ванденбрук.

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Він також вказав, що пластик, батарейки та мікросхеми, з яких складається така сигарета "є тягарем для довкілля".

Крім того, "вони створюють небезпечні хімічні відходи, які все ще присутні в тому, що люди викидають", зауважив очільник бельгійського МОЗ.

"Ми перша країна в Європі, яка зробила це", – підкреслив він.

Бельгійський міністр також хоче більш жорстких заходів щодо тютюну в ЄС.

"Ми дійсно закликаємо Європейську комісію виступити з новими ініціативами щодо оновлення, модернізації тютюнового законодавства", – сказав він.

Як відомо, у Мілані з 1 січня 2025 року починає діяти заборона на куріння у громадських місцях просто неба, затверджена міською радою у 2020 році.

Минулого року уряд Португалії представив закон про поширення заборони на куріння на відкриті майданчики, включно з критими терасами, і про обмеження продажу тютюнових виробів.