У Кремлі "дозволили" Україні брати участь у переговорах про "завершення війни"

Речник кремлівського диктатора Дмитрій Пєсков заявив, що Росія визнаватиме участь України в майбутніх "мирних переговорах".

Його слова цитує російський "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

На питання про роль України у майбутніх переговорах про "завершення війни" Пєсков заявив, що для Москви "головним нашим візаві в цьому процесі є Вашингтон".

"Так чи інакше, звичайно ж, Україна братиме участь у переговорах. Звичайно ж, буде і двосторонній російсько-американський трек цього діалогу, і трек, який, звісно ж, буде пов'язаний із залученістю України", – додав речник Путіна.

Як відомо, увечері 12 лютого Дональд Трамп поговорив з правителем Кремля та заявив, що вони з Путіним планують зустріч. Після того Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас вважає, що будь-яка мирна угода для врегулювання російсько-української війни, укладена за спиною України та Європи, приречена на провал.

А президент Володимир Зеленський заявив, що якщо США та Росія вестимуть переговори про врегулювання війни без участі України, то Україна їх не прийме.

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