В Кремле "разрешили" Украине участвовать в переговорах о "завершении войны"

Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия будет признавать участие Украины в будущих "мирных переговорах".

Его слова цитирует российский "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

На вопрос о роли Украины в будущих переговорах о "завершении войны" Песков заявил, что для Москвы "главным нашим визави в этом процессе является Вашингтон".

"Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Конечно же, будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который, конечно же, будет связан с вовлеченностью Украины", – добавил пресс-секретарь Путина.

Как известно, вечером 12 февраля Дональд Трамп поговорил с правителем Кремля и заявил, что они с Путиным планируют встречу. После того Трамп позвонил Владимиру Зеленскому.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что любое мирное соглашение для урегулирования российско-украинской войны, заключенное за спиной Украины и Европы, обречено на провал.

А президент Владимир Зеленский заявил, что если США и Россия будут вести переговоры об урегулировании войны без участия Украины, то Украина их не примет.

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