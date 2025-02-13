Каллас: будь-яка мирна угода, укладена за спиною України і ЄС, провалиться

Глава дипломатії Кая Каллас вважає, що будь-яка мирна угода для врегулювання російсько-української війни, укладена за спиною України та Європи, приречена на провал.

Про це вона заявила журналістам в Брюсселі в четвер перед початком засідання Ради Україна-НАТО, повідомляє "Європейська правда".

У Каллас запитали, чи не здається їй, що укладення угоди щодо війни в Україні вже почалося за спиною європейців.

"Як я сказала, будь-яка угода, (укладена) без нас, провалиться, тому що Європа та Україна необхідні для того, аби також імплементувати цю угоду. Без нас за столом переговорів ви можете домовитись про що завгодно, але все це провалиться через відсутність імплементації", – сказала Каллас.

Вона наголосила, що будь-яке швидке вирішення буде поганим і не спрацює.

"Це (буде) нечесна угода (dirty deal), що ми вже бачили раніше, наприклад у Мінську, і вона просто не буде працювати. Вона не зупинить убивства. Вона не зупинить війну", – переконана Каллас.

Вона також зазначила, що нинішню ситуацію можна порівняти з 1938 роком.

"Ми перебуваємо у ситуації, коли Чехія вирішила дати відсіч, і єдине, чого від нас чекають – підтримати їх зброєю чи будь-чим, чого вони потребують, аби уникнути Другої світової війни. І зараз ми повинні допомогти Україні оборонятися від агресії, аби не сталося ширшого конфлікту", – наголосила глава дипломатії Євросоюзу.

Як відомо, увечері 12 лютого Дональд Трамп поговорив з правителем Кремля та заявив, що вони з Путіним планують зустріч. Після того Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

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