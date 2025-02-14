Суд зобов'язав адміністрацію Трампа тимчасово розблокувати фінансування USAID

У четвер, 13 лютого, федеральний суддя наказав адміністрації американського президента Дональда Трампа тимчасово скасувати заморожування фінансування, яке зупинило американську допомогу та роботу з розвитку в усьому світі.

Про це пише агентство AP із посиланням на указ судді, передає "Європейська правда".

Рішення окружного суду США у Вашингтоні, ухвалене в четвер, 13 лютого, є першим рішенням, яке спрямоване на те, що, за словами гуманітарних організацій та інших, стало раптовим і абсолютним припиненням фінансування програм USAID за кордоном.

Суддя Амір Алі видав тимчасовий наказ за позовом двох організацій – Коаліції з адвокації вакцин проти СНІДу та Глобальної ради з охорони здоров'я, які представляють організації охорони здоров'я, що отримують американське фінансування для роботи за кордоном.

Як зазначає агентство, суддя послався на величезну шкоду, яку раптове закриття завдало неприбутковим організаціям та іншим організаціям, що допомагають надавати допомогу США за кордоном.

У своєму рішенні Алі зазначив, що адміністрація Трампа стверджувала, що повинна припинити фінансування тисяч програм допомоги USAID за кордоном, щоб провести ретельний аналіз кожної програми та визначити, чи слід її ліквідувати.

Однак, за його словами, представники адміністрації "не запропонували жодних пояснень, чому повне призупинення всієї затвердженої Конгресом іноземної допомоги, яке викликало шокову хвилю і перекреслило" контракти з тисячами неприбуткових груп, підприємств та інших "було раціональною передумовою для перегляду програм".

Він зазначив, що юристи адміністрації не змогли довести, що вони мали "раціональну причину ігнорувати незліченну кількість малих і великих підприємств, які були б змушені закрити програми або взагалі припинити свою діяльність".

Ця постанова також забороняє державному секретарю Марко Рубіо та іншим посадовцям адміністрації Трампа виконувати накази про зупинку робіт.

Алі також відкинув аргумент адміністрації Трампа про те, що вона буферизує вплив заморожування фінансування, пропонуючи винятки, щоб дозволити деяким партнерам з надання допомоги продовжувати надходження коштів.

Зокрема він навів свідчення того, що такої системи відмови ще не існує, а система онлайн-платежів в USAID більше не функціонує.

Він відхилив прохання медичних організацій оскаржити сам указ Трампа, обмежившись тим, що тимчасово заборонив Рубіо та іншим посадовцям адміністрації виконувати його.

Адміністрація президента США у перші дні роботи призупинила фінансування міжнародної допомоги через агентство USAID.

Після того, як робота USAID була фактично зупинена, співробітники установи по всьому світу відправлені в адміністративну відпустку.

7 лютого Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.

Того ж дня американський суддя тимчасово дозволив приблизно 2700 співробітникам USAID, відправленим адміністрацією Трампа у відпустку, повернутися до роботи, призупинивши реалізацію деяких аспектів плану з ліквідації агентства.

А 11 лютого інформували, що в Конгресі США група законодавців-демократів готується представити законопроєкт, покликаний завадити адміністрації Трампа використовувати державні кошти для ліквідації USAID.