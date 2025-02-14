Суд обязал администрацию Трампа временно разблокировать финансирование USAID

В четверг, 13 февраля, федеральный судья приказал администрации американского президента Дональда Трампа временно отменить трехнедельное замораживание финансирования, которое остановило американскую помощь и работу по развитию во всем мире.

Об этом пишет агентство AP со ссылкой на указ судьи, передает "Европейская правда".

Решение окружного суда США в Вашингтоне, принятое в четверг, 13 февраля, является первым решением, которое направлено на то, что, по словам гуманитарных организаций и других, стало внезапным и абсолютным прекращением финансирования программ USAID за рубежом.

Судья Амир Али издал временный приказ по иску двух организаций – Коалиции по адвокации вакцин против СПИДа и Глобального совета по здравоохранению, которые представляют организации здравоохранения, получающие американское финансирование для работы за рубежом.

Как отмечает агентство, судья сослался на огромный ущерб, который внезапное закрытие нанесло неприбыльным организациям и другим организациям, помогающим оказывать помощь США за рубежом.

В своем решении Али отметил, что администрация Трампа утверждала, что должна прекратить финансирование тысяч программ помощи USAID за рубежом, чтобы провести тщательный анализ каждой программы и определить, следует ли ее ликвидировать.

Однако, по его словам, представители администрации "не предложили никаких объяснений, почему полное приостановление всей утвержденной Конгрессом иностранной помощи, которое вызвало шоковую волну и перечеркнуло" контракты с тысячами неприбыльных групп, предприятий и других "было рациональной предпосылкой для пересмотра программ".

Он отметил, что юристы администрации не смогли доказать, что они имели "рациональную причину игнорировать бесчисленное количество малых и крупных предприятий, которые были бы вынуждены закрыть программы или вообще прекратить свою деятельность".

Это постановление также запрещает государственному секретарю Марко Рубио и другим должностным лицам администрации Трампа выполнять приказы об остановке работ.

Али также отверг аргумент администрации Трампа о том, что она буферизирует влияние замораживания финансирования, предлагая исключения, чтобы позволить некоторым партнерам по оказанию помощи продолжать поступление средств.

В частности он привел свидетельства того, что такой системы отказа еще не существует, а система онлайн-платежей в USAID больше не функционирует.

Он отклонил просьбу медицинских организаций обжаловать сам указ Трампа, ограничившись тем, что временно запретил Рубио и другим должностным лицам администрации выполнять его.

Администрация президента США в первые дни работы приостановила финансирование международной помощи через агентство USAID.

После того, как работа USAID была фактически остановлена, сотрудники учреждения по всему миру отправлены в административный отпуск.

7 февраля Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.

В тот же день американский судья временно разрешил примерно 2700 сотрудникам USAID, отправленным администрацией Трампа в отпуск, вернуться к работе, приостановив реализацию некоторых аспектов плана по ликвидации агентства.

А 11 февраля информировали, что в Конгрессе США группа законодателей-демократов готовится представить законопроект, призванный помешать администрации Трампа использовать государственные средства для ликвидации USAID.