Літак з держсекретарем США повернувся через несправність дорогою до Мюнхена

Літак з державним секретарем США Марком Рубіо, який прямував до Німеччини був змушений повернутися до Меріленду пізно ввечері в четвер, 13 лютого, через "механічну несправність".

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, цитує CBS News, пише "Європейська правда".

Брюс зазначила, що літак повернувся на об'єднану базу Ендрюс під Вашингтоном, округ Колумбія.

"Міністр планує продовжити свою подорож до Німеччини та Близького Сходу окремим літаком", – проінформувала вона.

Кореспондентка CBS News, яка перебувала на борту літака, повідомила, що приблизно на 90 хвилині польоту на лобовому склі кабіни пілотів з'явилася одна тріщина, що змусило пілотів повернутися на базу на низькій висоті.

Очікується, що в межах Мюнхенської безпекової конференції відбудеться зустріч за участю представників України та Росії – про це 13 лютого заявив американський президент Дональд Трамп.

Відомо також, що віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на цій конференції.