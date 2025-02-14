Самолет с госсекретарем США вернулся из-за неисправности по дороге в Мюнхен

Самолет с государственным секретарем США Марком Рубио, который направлялся в Германию был вынужден вернуться в Мэриленд поздно вечером в четверг, 13 февраля, из-за "механической неисправности".

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, цитирует CBS News, пишет "Европейская правда".

Брюс отметила, что самолет вернулся на объединенную базу Эндрюс под Вашингтоном, округ Колумбия.

"Министр планирует продолжить свое путешествие в Германию и Ближний Восток отдельным самолетом", – проинформировала она.

Корреспондент CBS News, которая находилась на борту самолета, сообщила, что примерно на 90 минуте полета на лобовом стекле кабины пилотов появилась одна трещина, что заставило пилотов вернуться на базу на низкой высоте.

Ожидается, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча с участием представителей Украины и России – об этом 13 февраля заявил американский президент Дональд Трамп.

Известно также, что вице-президент США Джей Ди Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на этой конференции.